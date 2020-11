Calciomercato Juventus, affare a zero dalla Premier | ‘No’ secco

La Juventus è molto attenta al calciomercato dei difensori in vista della sessione di gennaio. Negli ultimi giorni, un difensore di livello è stato proposto ai bianconeri

Il club torinese potrebbe intervenire sul mercato di riparazione per puntellare la difesa. Diversi nomi sono al vaglio del club di Andrea Agnelli, pronto a investire per un nome di prospettiva in modo da ringiovanire il reparto. I tanti gol subiti a inizio stagione e i problemi fisici a Giorgio Chiellini impongono un’intensa riflessione sul nome giusto per puntellare la retroguardia di Andrea Pirlo. Occhio a un nome che potrebbe arrivare in saldo dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, tentazione a costo zero. Grande rifiuto

David Luiz sembrava poter essere il nome giusto per la Juventus. L’Arsenal non è soddisfatta dal calciatore brasiliano, ma con passaporto portoghese ed è pronta a liberarsene anche a costo zero. Il centrale ex Chelsea e Benfica è stato offerto anche ai torinesi, ma il club di Agnelli sembra già avere le idee chiare a riguardo. No secco da parte del club bianconero, dunque, al possibile colpo in entrata low cost.

