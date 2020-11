Calciomercato Juventus, assalto Atletico | Scambio più soldi per Dybala

Continua ad essere al centro delle attenzioni il futuro di Paulo Dybala: assalto Atletico Madrid alla Juventus, sul piatto soldi più scambio

Continua il periodo difficile di Paulo Dybala alla Juventus. L’argentino continua a non trovare abbastanza spazio nell’undici di Andrea Pirlo, così le voci su un suo possibile addio iniziano ad essere insistenti. Dalla Spagna sembrerebbe essere l’Atletico Madrid a mettere sul piatto l’offerta più allettante ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid su Dybala: offerto Morata più un conguaglio economico

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus continua ad essere sempre più in dubbio. L’argentino vorrebbe essere un calciatore fondamentale per i bianconeri, ma invece continua a partire sempre dalla panchina, per poi giocare l’ultima parte di partita. Così sono molti i top club europei che lo hanno messo nel mirino, in particolare l’Atletico Madrid.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El Gol Digital’, i colchoneros sarebbero pronti a far partire l’offensiva per la ‘joya’ argentina. Sul piatto la squadra di Madrid sarebbe disposta a mettere il cartellino di Alvaro Morata, al momento in prestito proprio alla Juventus, il cui riscatto sarebbe fissato a 45 milioni di euro, più un conguaglio economico da versare nelle casse dei bianconeri di circa 35 milioni. Inoltre, nelle ultime ore sembrerebbe che Diego Simeone e Dybala si sarebbero incontrati casualmente in un ristorante di Madrid ed avrebbero parlato, magari proprio di un futuro nell’Atletico. Dunque quella degli spagnoli sarebbe un’offerta molto allettante, che farebbe riflettere seriamente la Juventus.

