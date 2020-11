Novità in arrivo per il calciomercato della Juventus: Paratici alla finestra, occasione clamorosa per i bianconeri

La pausa per gli impegni delle nazionali riporta l’attenzione della dirigenza bianconera per le prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, Paratici torna prepotentemente sul talento in rotta di collisione con il club di Serie A: lo scenario clamoroso.

Calciomercato Juventus, rottura in Serie A: che colpo di Paratici!

Un’uscita infelice che può aprire scenari fino ad ora inattesi. La Lazio è furiosa con Luis Alberto, dopo le discutibili dichiarazioni del trequartista riguardo il nuovo aereo biancoceleste (“Comprano cose ma non ci paga”). Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, per il talentuoso spagnolo sarebbe in arrivo una salatissima multa. Ma non solo. In arrivo provvedimenti clamorosi. Ed il destino del 28enne, che ha rinnovato due mesi fa fino al 2025, può essere lontano dalla Capitale.

Il club di Lotito è su tutte le furie per le parole del calciatore che, a questo punto, potrebbero portare anche ad una rottura. La Juventus, da tempo interessata all’ex Liverpool, può provare ad approfittare della situazione. Nonostante le scuse su Instagram del giocatore (“Sono il primo a prendermi questa responsabilità se ho fatto una cagata, chiedo scusa a chi si è offeso. Non so fino a quando sarà qui se 1,2,3,4 o 5 anni ma darò sempre il massimo per la Lazio”).

Una toppa, quella che il giocatore ha provato a mettere dopo l’infelice uscita, che non è detto riporti al sereno: la Juventus ci spera.

