Calciomercato Milan, scambio col Barcellona | Doppia ‘beffa’ Juventus

Gli obiettivi di calciomercato di Milan e Barcellona potrebbero intrecciarsi in uno scambio che sarebbe una doppia beffa per la Juventus

Il calciomercato non si ferma mai ed i club delineano i piani per la sessione invernale dei trasferimenti che si aprirà a gennaio. In casa Milan prende piede l’idea di uno scambio con il Barcellona. Juventus che così vedrebbe sfumare due obiettivi.

Calciomercato Milan, scambio Calhanoglu-Puig: la Juventus resta a guardare

In casa Milan il futuro di Hakan Calhanoglu continua a far discutere. Infatti il rinnovo del calciatore turco sembrerebbe essere molto lontano al momento ed il suo contratto scadrà a giugno 2021. Un altro calciatore che vedrà il suo contratto scadere è Riqui Puig del Barcellona, per il quale potrebbe aprirsi proprio la strada che porta alla Milano rossonera.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il club catalano sembrerebbe aver messo gli occhi proprio su Calhanoglu, che il Milan rischia di perdere a parametro zero a giugno. Così i due club starebbero pensando ad uno scambio tra i due talenti in scadenza, evitando di perderli a titolo gratuito. In tutto ciò a rimanere beffata sarebbe la Juventus, che da tempo ha messo il mirino su entrambi i calciatori ed in un solo colpo vedrebbe svanire due opportunità di mercato.

