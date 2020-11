Calciomercato Milan, Icardi al posto di Ibrahimovic | Scambio con il PSG

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe clamorosamente tingersi di rossonero nei prossimi mesi. Il PSG propone un grande scambio al Milan

Maurito rischia di essere una vera e propria bomba a orologeria sul mercato. In estate, infatti, sembra poterci essere la svolta per la punta che è desiderosa di tornare in Italia. L’argentino ha ormai chiuso i rapporti con l’Inter e piace da sempre alla Juventus. Occhio, però, al possibile pressing del Milan che potrebbe sostituire Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo | Scambio in Serie A!

Calciomercato Milan, occhio all’operazione Icardi con il PSG

I rapporti tra Tuchel e Maurito non sono mai decollati. L’esperienza in Francia non sta andando come ci si poteva attendere e Wanda Nara potrebbe riportare il marito in Italia. La coppia gradirebbe in particolare tornare a vivere a Milano con la famiglia. Per questo, l’opzione Milan è da tenere fortemente in considerazione. Il PSG potrebbe proporre in estate uno scambio alla pari con Bennacer valutato 45-50 milioni. L’attaccante ex Inter sarebbe dunque l’erede di Ibrahimovic, in campo e anche dal punto di vista economico, visto l’alto ingaggio che li accomuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo | Scambio in Serie A!