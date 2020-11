Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus | Pioli lo chiama!

Il Milan potrebbe intervenire in maniera importante sul calciomercato nei prossimi mesi. I rossoneri, in particolare, sono alla ricerca di un colpo sulla trequarti

I rossoneri potrebbero perdere un perno della squadra nelle prossime settimane: si tratta di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è ancora lontano dal rinnovo con i rossoneri. Se la quadratura non dovesse essere trovata, di certo non mancano le pretendenti per il calciatore ex Bayer Leverkusen. Il Milan, da par suo, vuole farsi trovare pronto e sta valutando un’importante alternativa.

Calciomercato Milan, il possibile colpo per il post-Calhanoglu

La Juventus sembra avere intenzione di cedere Federico Bernardeschi nella prossima sessione di mercato. L’esterno ex Fiorentina non è mai decollato con la maglia bianconera, ma ora potrebbe rilanciarsi al Milan, se dovesse partire Calhanoglu. Possibile affare in prestito con diritto di riscatto già a gennaio. Stefano Pioli accoglierebbe volentieri il calciatore che troverebbe facile collocazione nel 4-2-3-1 e l’avrebbe già telefonato. Si attendono aggiornamenti a riguardo nelle prossime settimane, ma l’affare tra le due big italiane potrebbe davvero decollare.

