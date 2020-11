Calciomercato Juventus, Ronaldo può dire addio | Rifiuto clamoroso!

In scadenza nel 2022 con la Juventus, arriva il clamoroso ‘no’ a Cristiano Ronaldo: il top club scarica CR7

In attesa di tornare in campo dopo la sosta, in casa Juventus tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Clamorosa l’indiscrezione di calciomercato che giunge dall’Inghilterra: no secco all’asso portoghese, il top club rinuncia a CR7.

Calciomercato Juventus, il top club ‘scarica’ Ronaldo

Si susseguono le voci di un addio anticipato di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tra le varie ipotesi, nelle ultime settimane ha preso corpo quella che porterebbe al romantico ritorno al Manchester United. Una pista, stando a quanto riportato dal ‘Manchestereveningnews’, destinata a morire prima ancora di nascere. Secondo il portale britannico, infatti, i ‘Red Devils’ avrebbero definitivamente rinunciato all’idea di riportare il portoghese in Premier League.

Eccessivi i costi dell’affare, tra cartellino e stipendio, in un momento storico che sta vedendo anche i top club europei soffrire per la crisi economica. Ecco dunque che una delle principali candidate ad accogliere CR7, che la Juventus cederebbe soprattutto per alleggerire il monte ingaggi, si fa da parte.

Niente Manchester United, dunque, con la squadra di Solskjaer che ha già rinunciato a Sancho per gli stessi motivi. Dopo aver speso 220 milioni di euro la scorsa estate, il ritorno del portoghese è destinato a sfumare.

