Portogallo-Francia e Svizzera-Spagna | Le decisioni su Ronaldo e Morata

Per la Nations League questa sera si sfideranno Portogallo-Francia e Svizzera-Spagna: le decisioni degli allenatori su Ronaldo e Morata

Torna oggi la Nations League con le partite valide per la quinta giornata della competizione. Tra i big match di questa sera ci sono senza dubbio Portogallo-Francia e Svizzera-Spagna. Le prime due si sfidano con molti ‘italiani’ in campo e sarà una gara fondamentale per il primo posto nel girone, visto che entrambe le squadre sono appaiate a 10 punti. I padroni di casa tra le fila hanno lo juventino Cristiano Ronaldo e si schierano con: Rui Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro, Danilo, Bruno Fernandes, William Carvalho, Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva. La Francia invece si schiera con: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Coman, Griezmann,Martial,Giroud. Per quanto riguarda la sfida del Gruppo 3, la Spagna cerca i tre punti per confermare il primo posto, mentre la Svizzera cerca la prima vittoria. Spagoli che lasciano in panchina l’attaccante bianconero Morata e schierano: Unai Simon, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilon, Merino, Busquets, Ferran Torres, Ruiz, Olmo, Oyartzabal. Padroni di casa che invece rispondono con: Sommer, Fernandes, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Shaqiri, Xhaka, Freuler, Zuber, Embolo, Seferovic. Due match che sicuramente regaleranno tanto spettacolo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo può dire addio | Rifiuto clamoroso!