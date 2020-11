Calciomercato Juventus, post Chiellini: è corsa a cinque | Tutti i nomi

La Juventus programma il dopo Chiellini: cinque profili sul taccuino di Paratici, doppia pista in Serie A

La Juventus programma il futuro e, in vista dell’addio imminente del 36enne Giorgio Chiellini, si guarda intorno a caccia di un degno erede del pilastro bianconero. In tal senso, sono ben cinque i nomi in cima alla lista del CFO Paratici che punta ad un colpo di spessore nelle prossime sessioni di calciomercato che non faccia rimpiangere Chiellini: i dettagli.

Calciomercato Juventus, erede Chiellini: i nomi

La Juventus spera di trattenerlo fino al 2022 ma, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, è già concentrata a scovare l’erede di Chiellini. Il primissimo profilo resta quello di Alaba, che non rinnoverà con il Bayern e tatticamente si integrerebbe alla perfezione nella difesa di Pirlo. Nato terzino ed evolutosi da centrale nelle ultime stagioni con i tedeschi, l’austriaco andrà in scadenza: la folta concorrenza, Manchester City e Real, potrebbe complicare i piani bianconeri.

Sondato anche Diego Carlos, rivelazione del Siviglia che tuttavia non intende fare sconti:Monchi non libererà il brasiliano per meno di 40 milioni di euro. Resta in scia come possibile alternativa Nikola Milenkovic, inseguito da Milan ed Inter e lontano dal rinnovo con la Fiorentina ed in scadenza nel 2022. Il serbo può rappresentare la sorpresa, nonostante non sia mancino come Chiellini, ad un anno dal termine del contratto con i gigliati.

Sempre in Serie A piace Roger Ibanez che tanto bene sta facendo a Roma agli ordini di Fonseca. Infine occhi anche su Kabak, talento turco dello Schalke 04 che piace da tempo anche al Milan: il 20enne in scadenza nel 2024 può salutare la Bundesliga in estate.

