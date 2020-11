Calciomercato Inter, ipotesi maxi affare col PSG! Cifre e dettagli

Intreccio di mercato tra Milano e Parigi: l’Inter respinge la proposta di Leonardo e rilancia

Intrecci di calciomercato in vista di gennaio, con le squadre europee chiamate a puntellare le rispettive squadre in una stagione falcidiata dalla crisi economica e dalla impossibilità di affrontare le trattative con un alto budget a disposizione. Tra queste il Paris Saint-Germain, che in estate ha provato a portare a casa massimi risultati con il minimo sforzo, ma che adesso è chiamata a registrare la retroguardia, almeno per la seconda metà di stagione: l’obiettivo di Leonardo è in Italia, è un profilo giovane, ma è stato anche blindato dal suo allenatore.

Calciomercato Inter, maxi-scambio con Leonardo

Parliamo di Bastoni, oramai elemento fisso della retroguardia a tre dell’Inter e che Conte non vuole lasciar andare. Il direttore sportivo dei parigini, però, ci vuole comunque provare a offre la coppia Draxler-Paredes per poter arrivare al cartellino del difensore: offerta prontamente respinta da Marotta. I nerazzurri speravano di poter trovare un accordo con il PSG a gennaio per la cessione di Eriksen, ma al momento Leonardo non sembra dello stesso avviso. A mo’ di provocazione, ecco che la dirigenza meneghina ha provato a chiedere Verratti in cambio di Bastoni, ponendo i rispettivi valori sullo stesso piano, nonostante la valutazione del difensore sia attualmente tra i 40 e i 50 milioni.

