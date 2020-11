Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | ‘Acconto’ per il big

La Juventus verosimilmente dirà addio a Federico Bernardeschi. Una cessione necessaria per arrivare al top player

L’avventura di Federico Bernardeschi non sta procedendo per il verso giusto. L’esterno della Juventus sta deludendo da qualche mese a questa parte e il club vorrebbe cederlo. Per il giocatore l’addio sarebbe utile per rilanciarsi e la Juve vorrebbe utilizzarlo per arrivare a uno dei top player nel mirino già da tempo.

Juventus, Bernardeschi acconto per Aouar

La Juventus vorrebbe cedere Federico Bernardeschi al Lione. Il rapporto tra i due club è molto buono, vista anche l’operazione Mattia De Sciglio, approdato in Francia in prestito. L’esterno offensivo è valutato sui 25-30 milioni di euro. Non una contropartita, bensì un acconto per arrivare a Houssem Aouar.

Aouar è nel mirino della Juventus già da diversi mesi: il centrocampista francese si è messo in mostra in Champions League negli ottavi di finale ed è valutato dal Lione sui 50 milioni di euro. Tante le squadre interessate ad Aouar, come per esempio il Real Madrid. La cessione di Bernardeschi a gennaio favorirebbe e non poco l’approdo del francese a Torino a giugno.

