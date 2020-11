Calciomercato Juventus, Bonucci in liquidazione | Offerto all’estero

La Juventus pensa al futuro ed è pronta a sacrificare il big, che ha un ingaggio troppo alto: la mossa a sorpresa

È un periodo delicato in casa Juventus, visto che i bianconeri non hanno iniziato nel migliore dei modi questa stagione a causa dei troppi cambiamenti che sono stati effettuati nelle scorse settimane. In particolare è arrivato qualche passo falso di troppo in Serie A, dove ora comanda il Milan in classifica con quattro punti di vantaggio rispetto ai bianconeri.

Il campionato però non sembra destare troppe preoccupazioni in quanto siamo solo all’inizio e c’è tutto il tempo a disposizione per recuperare il distacco dalle prime in classifica. In Champions League invece sembra ormai a un passo la qualificazione agli ottavi di finale, che potrebbe arrivare già alla prossima.

Calcimoercato Juventus, Bonucci guadagna troppo: possibile cessione a cifre più basse

Una delusione di queste prime giornate è rappresentata da Leonardo Bonucci, che non sta vivendo i migliori momenti della sua carriera e ha qualche responsabilità di troppo anche su alcuni dei gol subiti in questo avvio di stagione.

La Juventus starebbe valutando anche una sua cessione. Il centrale numero 19 guadagna circa 7.5 milioni, troppo per la società che sta valutando un abbassamento del monte ingaggi. I bianconeri inoltre vorrebbero ringiovanire il reparto arretrato e sarebbero disposti a vendere Bonucci a cifre più basse rispetto al valore reale. Il calciatore sarebbe stato offerto a Siviglia e PSG.

A questo punto non è da escludere una partenza nei prossimi mesi per rivoluzionare anche il reparto arretrato.

