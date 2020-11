Calciomercato, rifiutato dal top club | Ora Milan o Juventus

Raiola ha provato a offrire uno dei suoi assistiti all’estero, ma per ora la risposta è stata negativa

Nonostante il momento positivo che sta attraversando il Milan, il futuro di Donnarumma potrebbe non essere in maglia rossonera: con le trattative per il rinnovo contrattuale che continuano ad allungarsi, Mino Raiola, che rappresenta gli interessi dell’estremo difensore, sta iniziando a guardarsi intorno e a proporre il proprio pupillo anche a diverse società estere. Su tutte, le due big del calcio spagnole, che potrebbero iniziare a guadarsi intorno per ringiovanire la rosa.

Calciomercato, rifiutato dal top club

Il Real Madrid non sembra intenzionato a separarsi da Courtois nell’immediato, così come il Barcellona, che nel momento in cui ha dovuto rinunciare a ter Stegen ha trovato in Neto un valido sostituto. Per questo motivo entrambe le due società, anche a fronte del costo molto alto che avrebbe Donnarumma al momento, si sono dette non interessate, stando a quanto riportato da ‘DonBalon’. All’estremo difensore, a questo punto, non resta che la strada del rinnovo contrattuale o di una offerta dalla Juventus: con Szczęsny prossimo ai 31 anni e una valutazione da circa 60 milioni di euro, il che lo rende inavvicinabile a meno di decisioni strategiche della Vecchia Signora, la soluzione bianconera però resta difficile da percorrere anche per Raiola.

