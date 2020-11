Calciomercato Juventus, addio Bonucci | La big si fionda su di lui

Porte girevoli in casa Juventus, dove potrebbe esserci una modifica importante in difesa: Bonucci può salutare

Non è un buon momento per la Juventus, ma la stagione è ancora lungo e c’è tutto il tempo per rialzarsi. La società crede in questa rosa ma inizia già a lavorare per il futuro in modo da cercare nuovi rinforzi nei reparti in cui si sta avendo maggiore difficoltà in queste settimane.

Potrebbe esserci qualche colpo in difesa, così come riporta ‘Don Balon’. Dal portale iberico fanno sapere che la Juventus punta molto su De Ligt ma vuole un nuovo calciatore importante per affiancarlo: il nome caldo è quello di Sergio Ramos, che potrebbe presto salutare il Real Madrid per ritrovare Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ramos apre alla cessione di Bonucci: il Real Madrid nel suo futuro

L’arrivo del capitano del Real Madrid potrebbe sicuramente aprire a una nuova cessione della Juventus nel reparto difensivo. A salutare potrebbe essere Leonardo Bonucci, che ormai da diversi mesi non convince più con le sue prestazioni.

A questo punto potrebbe cambiare aria per provare a rilanciarsi e potrebbe esserci un’esperienza importante per lui. Con l’addio di Ramos, infatti, potrebbe essere proprio il Real Madrid a farsi avanti per provare a portare in Spagna Leonardo Bonucci.

Possibile dunque che nei prossimi mesi la Juventus acquisti Sergio Ramos per liberare Leonardo Bonucci e cederlo al club ‘Blancos’, una maxi operazione tra le parti per provare a sistemare i rispettivi reparti difensivi.

