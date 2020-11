Calciomercato Juventus, Mendes prepara l’addio di Ronaldo | C’è l’offerta

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Il campione portoghese della Juventus potrebbe dire addio: Mendes al lavoro

Cristiano Ronaldo continua ad essere l’uomo in più della Juventus. Il futuro del portoghese resta sempre incerto con una possibilità sempre più concreta di cessione. Il club bianconero starebbe monitorando con cura la situazione che riguarda da vicino un possibile addio.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il PSG non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Kylian Mbappe, sempre accostato al Real Madrid. Il profilo di Cristiano Ronaldo piace molto al club parigino con Jorge Mendes che sarebbe già al lavoro per quanto riguarda il futuro del suo assistito.

L’offerta del PSG, ‘ufficiale’, sarebbe già arrivata sul tavolo di Cristiano Ronaldo e così il noto procuratore starebbe preparando l’arrivo stellare sotto la Tour Eiffel. Un’operazione di mercato che potrebbe diventare entusiasmante in vista della prossima stagione.

Un possibile addio a fine stagione, ma Cristiano Ronaldo vuole lasciare da vincente cercando di collezionare altri nuovi successi con la Juventus.

