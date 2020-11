Calciomercato Juventus ed Inter, niente ritorno in Italia | Vola in Germania

Recentemente il calciatore ha espresso la sua volontà di tornare in Italia, ma Inter e Juventus si allontanano: pronto ad andare in Germania

Il calciomercato è imprevedibile ed in ogni momento può arrivare un colpo di scena. Infatti dopo le recenti dichiarazioni del calciatore Juventus ed Inter sembravano le due strade più probabili per il futuro. Ma adesso sembrerebbe destinato alla Bundesliga.

Calciomercato Juventus ed Inter, Emerson si allontana: accordo con il Bayern Monaco

Dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano, Emerson Palmieri manifesta la propria sofferenza nel giocare poco con il Chelsea ed afferma che tornerebbe con piacere a giocare in Serie A. Così Juventus ed Inter, che da tempo hanno messo gli nella lista degli obiettivi il terzino dei ‘blues’, iniziano a ragionare sulla strategia da intraprendere per arrivare ad assicurarsi le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, Emerson Palmieri sembrerebbe vicino alla Germania più che all’Italia. Infatti il terzino ex Roma avrebbe suscitato l’interesse del Bayern Monaco, che sembrerebbe aver trovato l’accordo con il Chelsea per il suo trasferimento in Bundesliga a fine stagione, per un corrispettivo di 12 milioni di euro. Speranze dunque che si affievoliscono per Inter e Juventus di acquistare il terzino italiano.

