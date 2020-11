Calciomercato Inter-Lautaro, riecco il top club | Cash e scambio!

Il futuro di Lautaro Martinez torna in forte bilico: il top club ritorna sul ‘Toro’, ecco la doppia richiesta di Marotta

Meno di una settimana alla sfida contro il Torino che sancirà il ritorno in campo dell’Inter di Conte dopo la sosta per le nazionali. Dal campo al calciomercato, tiene banco in casa nerazzurra il futuro di Lautaro Martinez: torna in corsa il Manchester City di Pep Guardiola, doppia richiesta di Marotta.

Calciomercato Inter, City su Lautaro: Marotta vuole un big

Un’estate ricca di colpi di scena quella che ha visto la permanenza, quasi inattesa, di Lautaro Martinez a Milano. Barcellona prima e Real Madrid poi non sono riuscite ad accontentare le richieste di Marotta anche se il futuro del ‘Toro’ resta in forte bilico. L’argentino, stando a quanto riportato da ‘Eurosport’ e ripreso da ‘Fichajes.com’, è in cima alla lista di Pep Guardiola. Una pista che torna a riaccendersi con decisione, vista la voglia del tecnico dei ‘Citizens’ di avere Lautaro Martinez a Manchester come erede di Aguero.

Il City si riaffaccia sull’attaccante di Conte ma deve fare i conti con le importanti richieste di Marotta: per Lautaro, i cui discorsi per il rinnovo sono in standby,l’ad nerazzurro chiede il pagamento della clausola da 111 milioni di euro. In alternativa, la richiesta dell’Inter porta all’inserimento di Gabriel Jesus, più 28 milioni, per lasciar partire l’argentino.

Situazione in divenire, Guardiola torna alla carica per il 10 nerazzurro che in stagione ha già siglato 5 reti, con 2 assist in 10 presenze complessive.

