Calciomercato Inter, clamoroso | Aut aut di Lautaro!

Novità importanti per il futuro in nerazzurro di Lautaro Martinez: richiesta inattesa dell’argentino, rinnovo più difficile

L’Inter e Lautaro Martinez rischiano di allontanarsi ulteriormente. In attesa di ritornare in campo per il match di San Siro contro il Torino, i nerazzurri devono fare i conti in ottica calciomercato con l’entourage dell’argentino per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. La richiesta dell’attaccante nerazzurro: i dettagli.

Calciomercato, Inter-Lautaro: si complica il rinnovo

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di ‘Fichajes.com’, il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez con l’Inter sarebbe più lontano. Il gioiello argentino non ha dimenticato la corte serrata, la scorsa estate, del Barcellona e non intende chiudere la porta ad un nuovo assalto dei catalani. Ecco perchè il numero 10 interista ha intenzione di rinnovare l’attuale accordo in scadenza nel 2023 ad una condizione: non inserire la clausola nel nuovo contratto.

Una condizione che, in casa Inter, non hanno la minima intenzione di prendere in considerazione. L’assenza della clausola da 111 milioni potrebbe favorire il ritorno di fiamma, a cifre decisamente al ribasso, del club catalano. D’altro canto, l’entourage del giocatore, accostato anche in Premier, ha gradito la nuova offerta di Marotta (ingaggio che passa da 2 a 6 milioni netti all’anno) ma la ‘conditio sine qua non’ rimane.

Lautaro Martinez non rinnoverà in caso di conferma della clausola rescissoria: il Barcellona rimane alla finestra, pronto a colpire nel 2021.

