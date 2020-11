Calciomercato Inter, offerta e scambio | Addio Eriksen!

Christian Eriksen e l’Inter sono sempre più lontani. Il trequartista danese finisce in uno scambio: cifre e dettagli

Un destino già segnato. Eriksen saluterà l’Inter nel 2021, con diverse opzioni che si sono susseguite per il talento danese. In attesa che riapra il calciomercato a gennaio, spunta la clamorosa idea di scambio con uno degli obiettivi di Marotta: i dettagli.

Calciomercato Inter, Eriksen nello scambio: colpo top!

Non è un mistero che Christian Eriksen non rientri nei piani futuri di mister Conte. In casa Inter si lavora da tempo alla cessione del trequartista danese, arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham. Un feeling mai sbocciato pienamente con i colori nerazzurri: Marotta prepara lo scambio con un obiettivo in vista di gennaio.

L’offerta del club di Zhang è diretta al Siviglia: Diego Carlos, che piace anche alla Juventus, resta una priorità per l’Inter. Per arrivare al centrale brasiliano, sta nascendo l’idea di uno scambio alla pari proprio con Eriksen. Il danese è valutato 35-40 milioni e grazie a lui l’Inter potrebbe scardinare le difese alzate da Monchi per la cessione del gioiellino verdeoro.

Diego Carlos in stagione ha già collezionato 11 presenze con il Siviglia in 990′, diventando di fatto un titolare inamovibile degli spagnoli.

