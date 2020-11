Calciomercato Inter, tentativo a gennaio | Conte beffa la Juventus!

L’Inter di Antonio Conte prepara l’assalto, a gennaio, per l’obiettivo da tempo nel mirino di Paratici: rischio beffa per Pirlo

In attesa di tornare in campo dopo la sosta per le nazionali per la sfida contro il Torino, l’Inter si guarda intorno in vista della prossima sessione di calciomercato. A gennaio, infatti, Marotta è deciso a farsi avanti per uno degli obiettivi, da tempo, della Juventus. L’ex dirigente bianconero prova lo sgarbo: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamoroso | Aut aut di Lautaro!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ipotesi maxi affare col PSG! Cifre e dettagli

Calciomercato, emergenza Inter: Marotta sfida Paratici

Un duello a distanza che, in vista del mercato invernale, può spostarsi lontano dal rettangolo verde. L’Inter, in piena emergenza a centrocampo, pensa ad un profilo di spessore in cabina di regia. Spunta Manuel Locatelli, stimato da Pirlo e da tempo sul taccuino di Paratici. Con Sensi ormai costantemente fermo ai box e le possibili cessioni di Nainggolan ed Eriksen, a gennaio Marotta ha intenzione di fare un tentativo per l’ex Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Primi approcci che, tuttavia, difficilmente porteranno ad una cessione immediata. Il Sassuolo, infatti, ha raramente ceduto i suoi gioielli a stagione in corso: il discorso, dunque, rischia di slittare alla prossima estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, post Chiellini: è corsa a cinque | Tutti i nomi

In scadenza nel 2023 con il club emiliano, Locatelli ha messo a segno 2 reti nelle prime 7 gare stagionali agli ordini di De Zerbi: la Juventus è avvisata, sul 22enne di Lecco è pronta a piombare anche l’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen-Juventus | Marotta punta lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | ‘Acconto’ per il big