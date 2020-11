Calciomercato, Icardi dice no | Vuole solo la Serie A

Il futuro di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain è sempre più in bilico. Il centravanti argentino vorrebbe tornare in Serie A

Riscattato dal PSG durante il mercato estivo, Mauro Icardi non si è adattato bene a Parigi e il suo rapporto con Thomas Tuchel ne è la prova. L’allenatore tedesco gli preferisce Moise Kean, arrivato dall’Everton. Il futuro del centravanti argentino, quindi, sembra lontano dal Paris e la sua intenzione è quella di ritornare in Serie A, il campionato in cui si è espresso meglio.

Icardi scaricato dal PSG: vuole il ritorno in Serie A

Il Paris Saint-Germain starebbe valutando di proporre Mauro Icardi all’Everton in cambio del riscatto di Moise Kean. L’attaccante italiano si è ben distinto in quest’inizio di stagione in Ligue 1 e Leonardo e Tuchel sono contenti di trattenerlo. Tuttavia, c’è da fare i conti con la volontà dell’argentino.

Il suo desiderio, infatti, sarebbe quello di ritornare al più presto in Serie A, campionato che lo ha accolto da giovanissimo e lanciato nel grande calcio. E infatti, Icardi vorrebbe andare alla Juventus -squadra che lo ha cercato anche ai tempi dell’Inter– oppure al Milan, visto che a Milano si è trovato molto bene quand’era tra le fila dei nerazzurri.

