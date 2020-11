Calciomercato Inter, Marotta ‘Toro scatenato’ | Doppio scambio per Belotti

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e programma la maxi operazione con il Torino per arrivare a Belotti

È un momento difficile quello che sta vivendo l’Inter, che in questi primi due mesi di stagione ha deluso già troppe volte ottenendo diversi risultati negativi. I passi falsi hanno portato i nerazzurri al settimo posto in classifica a cinque punti di distacco dal Milan, che al momento è in vetta in Serie A.

In ogni caso, in campionato la situazione è ancora tranquilla visto che si sono giocate solo sette giornate e manca ancora troppo per capire quali squadre si contenderanno lo scudetto fino alla fine. Serve un’accelerata al più presto invece in Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale è più in bilico che mai.

Calciomercato Inter, c’è Belotti per il post Lautaro: pronta la maxi offerta

Mentre la squadra lavora sul campo, la società continua a monitorare le occasioni di calciomercato per rinforzare la rosa in futuro. In uscita potrebbe esserci ancora il nome di Lautaro Martinez, che potrebbe partire per offerte da circa 70-80 milioni di euro.

Al suo posto potrebbe arrivare Andrea Belotti, in un affare con il Torino che potrebbe includere più giocatori. L’operazione infatti riguarderebbe anche Radja Nainggolan, che sarebbe inserito nell’affare con l’aggiunta di 40-45 milioni per arrivare al ‘Gallo’ e a Izzo.

Anche il difensore centrale è seguito da tempo da Beppe Marotta che potrebbe inserirlo nel pacchetto unico insieme a Belotti.

