Inter, tegola per Conte | Kolarov positivo al coronavirus

Aleksandar Kolarov è risultato positivo al coronavirus. Tegola per l’Inter che dovrà affrontare il Torino domenica

L’Inter nelle ultime settimane sta facendo i conti con i tanti positivi al coronavirus. Marcelo Brozovic è risultato infatti positivo durante la sosta delle nazionali, ma purtroppo per Conte, non è l’unico. E’ infatti notizia di poco fa che anche Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19. Il terzino si era sottoposto al tampone lunedì ed era già tornato dopo gli impegni europei con la Serbia. L’Inter dovrà rinunciare a Kolarov per la sfida contro il Torino, in programma domenica alle 15:00.

Inter, il comunicato su Kolarov

L’Inter ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo la situazione del terzino serbo, che è asintomatico: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.

