Calciomercato Juventus, novità Mancini | Arriva la firma!

Roberto Mancini continua a pensare al suo futuro: dopo le parole d’elogio del presidente Figc, Gabriele Gravina, ecco le novità

Roberto Mancini sta assistendo in questi giorni alla super Nazionale italiana direttamente da casa dopo che è risultato positivo al Covid-19. Così il Ct dell’Italia starebbe pensando anche ad una possibile svolta della sua carriera dopo le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, il quale ha svelato che ci sarebbe stato un’offerta per il rinnovo.

Calciomercato Juventus, il Ct Mancini vicino al rinnovo

Al momento il Ct Mancini avrebbe già un contratto che lo lega fino al Mondiale 2022 facendo così rinascere il movimento italiano dopo la brutta parentesi della mancata qualificazione. Inoltre, l’ex attaccante di Lazio e Sampdoria ha lanciato diversi talenti italiani come Zaniolo, Barella, Bastoni e Locatelli, ormai sulla bocca di tutti. E nel frattempo aspetta anche bomber Scamacca, che è diventato mortifero sotto porta al Genoa e con l’Under 21 di Nicolato.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso ct Mancini avrebbe così in mente di firmare il suo rinnovo accettando l’offerta della Federazione con la volontà di proseguire il suo percorso. La Juventus avrebbe pensato proprio a lui per la panchina bianconera: un profilo d’esperienza ed un gestore d’altri tempi in grado di mettere in campo la miglior formazione possibile.

Il Ct della Nazionale è pronto così per una nuova sfida pensando prima all’Europeo, poi al Mondiale continuando a lavorare senza sosta in ottica futura.

