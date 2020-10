La Juventus valuta nuove occasioni di calciomercato e mette nel mirino i big nel futuro. Possibile sacrificio per il colpo dal Barcellona

È una situazione particolare quella che sta vivendo Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona. Il francese è arrivato un anno fa per ben 120 milioni di euro ma non è mai riuscito a incidere e fare la differenza nella prima stagione in Blaugrana. Nelle 48 gare giocate ha siglato 15 reti ma ci si aspettava comunque di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, a zero dall’Inghilterra | La risposta di Pirlo

Secondo dei dati raccolti da OkDiario in questa nuova annata, c’è soprattutto un aspetto che può fare la differenza nell’analisi delle sue prestazioni. Messi ha effettuato 146 passaggi e solo 6 sono stati diretti verso Griezmann, che dunque non sembra avere una grandissima intesa con l’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, grana Kessie | ‘Scippo’ in Serie A!

Calciomercato Juventus, nel mirino Griezmann: Dybala possibile sacrificato

Se la situazione dovesse andare avanti così o peggiorare definitivamente, il Barcellona potrebbe pensare di cedere presto il proprio attaccante perdendo anche tanti soldi dopo aver speso una cifra importante. Su di lui potrebbe fiondarsi la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 65 milioni di euro | Super colpo per Pirlo

La società infatti va sempre a caccia di nuove occasioni e potrebbe pensare di effettuare un affondo decisivo qualora il prezzo di Griezmann dovesse abbassarsi ulteriormente. Il suo acquisto potrebbe essere finanziato soprattutto da un possibile addio di Paulo Dybala in caso di offerte dalle big.

È ormai noto che Griezmann non si trovi bene a Barcellona ma questo non fa di lui un giocatore poco utile, visto che una nuova squadra potrebbe rappresentare una svolta per la carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, l’obiettivo si complica | Assalto da 60 milioni

Calciomercato, asse Manchester-Serie A bollente | Duello Juventus-Inter