La Juventus lavora già in vista della prossima stagione. Possibile grande colpo in difesa a costo zero, ecco tutti i dettagli

Come tutti i grandi club, italiani e non, la Juventus ha già cominciato a programmare il futuro. Da una parte i bianconeri proseguiranno il piano di ringiovanimento della rosa cominciato nella sessione di calciomercato appena terminata, dall’altra tenteranno di portare a Torino un paio di big necessari per continuare o tornare a vincere. In tal senso un occhio di riguardo ci sarà, anzi c’è già per le cosiddette ‘occasioni’ di mercato. Una di queste è davvero importante, perché a costo zero lato cartellino.

Calciomercato Juventus, super contratto per Alaba

Una di queste ‘occasioni’ è davvero importante, di lusso perché a costo zero lato cartellino. Essa ha il volto di David Alaba, 28enne austriaco in forza al Bayern Monaco e ancora in scadenza contrattuale nel giugno 2021. Nato terzino di fascia, da tempo il classe ’92 mancino gioca stabilmente al centro della difesa. Alaba è un campione, un pilastro dei bavaresi che ad agosto hanno alzato la Champions League e fatto Triplete. Col club, però, è andato allo ‘scontro’ chiedendo cifre importanti (esagerate per Rummenigge e soci) per il prolungamento. Circa 65 milioni di euro, che è la cifra che può mettere sul piatto la Juventus per convincerlo a trasferirsi in Italia. Nello specifico un contratto quinquennale da 10 milioni netti (più bonus), più o meno 13 lordi sfruttando il famoso Decreto Crescita. Su Alaba c’è anche l’Inter, ma soprattutto i top team stranieri come Manchester City, Barcellona, Paris Saint-Germain e Real Madrid.