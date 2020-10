Non arrivano buone notizie per uno degli obiettivi di mercato della Juventus: sprint del top club, è la priorità

In casa Juventus, messo da parte per il momento il ‘nodo’ legato alla mancata sfida con il Napoli, si pensa al calciomercato. Il club torinese rischia di veder svanire una pista che, giorno dopo giorno, pareva sempre più attuale per la squadra di Pirlo: le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si avvicina il francese | Costa spalanca le porte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ‘chiama’ il suo erede

Calciomercato Juventus, ‘batosta’ dalla Spagna: super offerta

Accostato con forza alla Juventus in vista della prossima estate, sembra allontanarsi la pista Camavinga per la società bianconera. Secondo quanto riportato da ‘AS’ e ripreso da ‘Diariogol’, il Real Madrid avrebbe già deciso di puntare sul talentuoso centrocampista del Rennes per la prossima estate. Al punto che, Zinedine Zidane, lo avrebbe anteposto all’acquisto di Mbappe.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Camavinga diventa dunque il primissimo obiettivo delle ‘Merengues’ per la prossima stagione, con Perez pronto ad uno sforzo per portare il talento del Rennes a Madrid. Il presidente madridista ha pronto un assegno da 60 milioni per convincere i francesi, forte dell’accordo con l’agente di Camavinga raggiunto da settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con il Real | Idea suggestiva

L’idea di Mousa Sissoko, rappresentate del 17enne, sarebbe quella di non rinnovare l’accordo in scadenza nel 2022 con il club transalpino. La Juventus, che ha provato ad inserirsi con forza visto il ‘canale’ aperto grazie all’operazione Rugani, rimane in seconda fila dietro il Real in netto vantaggio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al talento | Duello con il Real

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al talento | Duello con il Real