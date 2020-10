Non solo Donnarumma a Calhanoglu a far ‘tremare’ la dirigenza rossonera: spunta il ‘caso’ Kessie, un club alla finestra

Il Milan deve fare i conti con la situazione contrattuale di Franck Kessie. L’ex atalantino è diventato negli ultimi mesi una pedina imprescindibile per la squadra di Pioli. In tal senso, il rinnovo dell’ivoriano sarebbe tutt’altro che scontato: un club di Serie A, nelle prossime sessioni di calciomercato, può tentare lo ‘scippo’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Calhanoglu via a gennaio | Scelto il sostituto

LEGGI ANCHE >>>Milan, Ibrahimovic guarito dal Coronavirus | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: rischio ‘sgarbo’

Nubi all’orizzonte in casa Milan. Se i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu sono tutt’altro che vicini, il club rossonero rischia di ‘perdere’ anche Franck Kessie. Secondo ‘Tuttosport’, per il prolungamento contrattuale del centrocampista ivoriano, in scadenza nel 2022, potrebbero esserci complicazioni. Dietro le quinte, alla finestra, resta l’Inter che segue Kessie ormai da tempo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex atalantino piace e non poco a Conte che già in estate aveva sondato il terreno per il roccioso mediano rossonero. L’idea di Marotta sarebbe quella di puntare Kessie, a zero, nel giugno 2022. Opzione da tenere in considerazione quella di un possibile assalto già il prossimo giugno, ad un anno dalla scadenza contrattuale con il club di via Aldo Rossi, a cifre contenute.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rottura improvvisa | Juventus o Simeone

Situazione in divenire, l’Inter pensa a Kessie: Conte punta il pilastro del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Tonali ‘umiliato’ | “Meglio il giocatore del Parma”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto a Depay | C’è l’offerta per gennaio!