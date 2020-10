Calciomercato, asse Manchester-Serie A bollente | Duello Juventus-Inter

Calciomercato Juventus e Inter, nuovo duello in vista: Paratici e Marotta pronti a sfidarsi per il giocatore in uscita dal Manchester United

Il duello tra Juventus e Inter è tornato ad alti livelli negli ultimi tempi. Nerazzurri nuovamente competitivi in campo per contendere lo scudetto ai bianconeri, anche sul mercato gli ex colleghi Paratici e Marotta si danno spesso battaglia. Una nuova sfida all’orizzonte per la prossima sessione di calciomercato, con il ritorno in auge di un vecchio pallino di entrambe le dirigenze.

Calciomercato Juventus e Inter, attesa per Matic: l’indiscrezione di Condò

Si tratta di Nemanjia Matic, ripetutamente accostato alla Serie A in passato e che adesso potrebbe lasciare davvero il Manchester United. Il centrocampista serbo, classe 1988, ha un contratto fino al 2023, ma potrebbe essere attaccabile nelle prossime finestre di mercato.

Il motivo lo spiega su ‘Repubblica’ Paolo Condò, che ricorda come negli ultimi 18 mesi ben sette giocatori abbiano lasciato i ‘Red Devils’ per accasarsi in Italia. L’esempio più eclatante è quello di Lukaku, che ha convinto a seguirlo all’Inter i compagni Sanchez e Young spiegandogli che lo spogliatoio nerazzurro non era composto da clan come quello dello United. Una situazione esplosiva che potrebbe causare una ulteriore diaspora dall’Old Trafford. Juve e Inter sono in attesa, pronte a colpire per accaparrarsi un giocatore d’esperienza.

