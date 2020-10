Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con quello del Real Madrid nei prossimi mesi: ‘Blancos’ su tutte le furie, top player nel mirino

10 punti nelle prime quattro giornate e +3 sul Barcellona di Messi. Il Real Madrid si gode la vetta della Liga e, in attesa di tornare in campo tra una settimana contro il Cadice, deve fare i conti con una grana nello spogliatoio di Zidane. Le ‘Merengues’ su tutte le furie per il comportamento del top player: chance, in ottica calciomercato, per la Juventus.

Calciomercato Juventus, suggestione da Madrid: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, in casa Real Madrid l’umore non sarebbe dei migliori. A far storcere il naso a Perez e Zidane sarebbe il comportamento di Toni Kroos che, infortunato da tempo, ha mandato su tutte le furie le ‘Merengues’. Il 30 teutonico, accostato all’Inter nelle ultime settimane, ha infatti risposto alla chiamata last minute della Germania per gli impegni di Uefa Nations League contro Svizzera e Ucraina.

Un atteggiamento che non è passato inosservato al Real che teme ricadute come già accaduto con Courtois. L’ex Bayern non ha saputo dire no alla chiamata della nazionale tedesca, scatenando il malcontento e l’ira del club di Madrid. Una tensione che, nonostante la lunga scadenza (2023) di Kroos, potrebbe ben presto portarlo lontano dalla Liga.

La Juventus ci ha già pensato negli ultimi mesi e nel 2021 potrebbe tentare un nuovo approccio con i ‘Blancos’ per il classe 1990. Un cardine assoluto per il Real di Zidane che non intende accettare un comportamento simile: la Juventus ci spera, Kroos intriga sempre più la dirigenza campione d’Italia.

