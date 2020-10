Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Colpo dal Bayern

Calciomercato Juventus, nel 2021 possibile un nuovo innesto di prospettiva per i bianconeri: la carta vincente è Douglas Costa

La sessione di calciomercato della Juventus si è conclusa con il grande colpo Chiesa, ma i bianconeri avevano in programma anche altri colpi. Paratici è andato a caccia fino all’ultimo di una seconda punta e di un laterale difensivo, lacune che andranno colmate nelle prossime sessioni di trattative. Per quanto concerne una di queste, la chiave potrebbe essere Douglas Costa, partito alla volta del Bayern Monaco in prestito secco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposta shock di Koeman | Colpo dal Barcellona

Calciomercato Juventus, idea Lucas Hernandez: la proposta

Il brasiliano intenderebbe provare a rimanere in Baviera, dove è tornato dopo la parentesi di tre stagioni in bianconero. Allo stesso modo, il Bayern lo tratterrebbe volentieri. La richiesta della Juventus per la cessione a titolo definitivo è abbastanza elevata (30 milioni di euro). I bavaresi, per ovviare, proverebbero a mettere sul piatto il nome di Lucas Hernandez. Il fratello di Theo ha dalla sua una certa duttilità nei ruoli difensivi. Si tratta infatti di un laterale capace di giocare anche nella difesa a 3. L’ideale insomma per il nuovo progetto tattico di Andrea Pirlo. I buoni rapporti tra Juve e Bayern, consolidatisi nel corso degli anni, potrebbero favorire il buon esito della trattativa. Se ne discuterà nei prossimi mesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sorpresa Ronaldo | Nuovo ruolo in società

Calciomercato Juventus, Paratici alla Roma con l’ex bianconero | I dettagli