Calciomercato Juventus, sorpresa Ronaldo | Nuovo ruolo in società

La Juventus e Cristiano Ronaldo sono legati fino al 30 giugno 2022: arriva la proposta a sorpresa della dirigenza bianconera

É iniziata la terza stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il campione portoghese, in scadenza tra poco meno di due anni, può vedere una svolta nel suo futuro con la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, chiuso il calciomercato, possono arrivare importanti novità sul destino riguardante CR7.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: c’è l’offerta

L’asso portoghese lontano dal terreno di gioco. Un’opzione, un’ipotesi che al momento appare ancora lontana. Gli elogi da parte dell’ambiente bianconero nei confronti di Cristiano Ronaldo, cercato in estate dal Psg, si sprecano, da Pirlo in primis. Nonostante ciò la carta d’identità di CR7 inizia a ‘pesare’ ed è per questo che la Juventus avrebbe in mente un futuro ‘speciale’ per l’attaccante. Premunitasi con l’approdo di Chiesa nelle ultime ore di mercato, la Juventus secondo ‘The Sun’ avrebbe in mente di offrire al portoghese un ruolo da mentore ai giovani talenti bianconeri.

Ruolo che al momento appare improbabile ma che in futuro, quando Ronaldo appenderà gli scarpini al chiodo, potrebbe diventare d’attualità. La dirigenza campione d’Italia vuole ‘svecchiare’ la rosa di Pirlo e Ronaldo non farebbe eccezione. “Ronaldo vuole giocare fino a 40 anni, ma non sa se succederà”, ha detto il vice allenatore del Portogallo Fernando Santos.

CR7 e la Juventus, dunque, definiranno il loro ‘rapporto’ già nei prossimi mesi. Il piano, e l’offerta bianconera, sono chiari: la palla passa al talento portoghese.

