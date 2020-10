La Juventus vede la rescissione di Maurizio Sarri ad un passo: l’allenatore toscano sarebbe pronto a sbarcare alla Roma, portando con sé un ex Inter

Le recenti dichiarazioni riguardanti il futuro di Maurizio Sarri, vedono l’ex Juventus vicino alla rescissione del contratto con i bianconeri e pronto ad una nuova avventura sulla panchina della Roma. L’arrivo del tecnico toscano in giallorosso potrebbe prevedere anche l’acquisto di un pupillo ex Inter.

Calciomercato Juventus, Sarri pronto all’approdo alla Roma: Icardi il primo obiettivo

Dopo un anno Maurizio Sarri e la Juventus hanno deciso di separarsi, con i bianconeri che hanno deciso di esonerare il tecnico dalla panchina. Ora l’ex allenatore juventino sarebbe vicino a rescindere definitivamente il proprio contratto con i campioni d’Italia per approdare in un nuovo club. La nuova squadra potrebbe essere la Roma, per la quale avrebbe già pronto il primo acquisto.

Questo potrebbe essere Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter ora in forza al PSG. Il bomber argentino è da tempo un pupillo di Maurizio Sarri, che lo voleva già alla Juventus. Con il club francese, quello capitolino potrebbe trovare un accordo economico basandosi anche su un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. L’ostacolo maggiore però, rimarrebbe quello dell’ingaggio, circa 6 milioni di euro, al momento tanti per la Roma. Dunque un progetto che potrebbe prevedere un cambio in panchina ed in attacco molto importante per il futuro dei giallorossi.

