Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Slitta l’incontro

A mercato oramai chiuso bisogna iniziare a ragionare sul futuro dei talenti bianconeri: ecco il primo rinnovo di chi sarà.

La Juventus riparte dai propri giocatori: dopo aver chiuso il colpo Federico Chiesa tocca rinnovare i contratti dei giocatori già attualmente in rosa. Si partirà proprio da Paulo Dybala, sempre al centro di numerose voci di possibili cessioni a ogni sessione di calciomercato, ma sempre saldo nella rosa bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no allo United | Aspetta i bianconeri

Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo per Dybala

All’argentino, numero 10 della Juventus, restano due anni di contratto e da gennaio sono diverse le big che si stanno interessando al giocatore. La Vecchia Signora, come riportato da Calciomercato.it, non ha intenzione di separarsi dal giocatore e l’agente dell’attaccante ha raggiunto Torino da qualche settimana, proprio per imbastire i primi discorsi per adeguamento e rinnovo. Jorge Antun, che cura gli interessi di Dybala, ha preso appuntamento con la dirigenza per la fine del calciomercato, ma l’incontro è stato rinviato a dopo il 15 ottobre, giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti e possibile giorno anche dell’addio di Fabio Paratici.

Per il rinnovo sarà necessario trovare un punto d’incontro: Dybala vorrebbe arrivare a guadagnare circa 15 milioni netti all’anno, ma il club per il momento non si sposta dall’offerta di 10. Antun confida di poter rientrare in Argentina a novembre con una bozza di rinnovo tra le mani, così da poter mettere definitivamente a tacere la telenovela dello scorso anno, con Dybala che sembrava a un passo dalla cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo ‘rimandato’ | Intrigo Dybala