Calciomercato Inter, già sfuma il colpo di gennaio | Addio immediato!

Il calciomercato dell’Inter non vedrà il ritorno del pupillo di Conte nel mese di gennaio: addio ad un passo

Antonio Conte prosegue l’avanzata al vertice spalla a spalla con la Juventus. Il tecnico nerazzurro, accontentato da Marotta nel calciomercato estivo, è vicinissimo a veder sfumare uno dei prossimi obiettivi per gennaio. Addio immediato per il giocatore: ecco dove può trasferirsi.

Calciomercato Inter, niente colpo dalla Premier: i dettagli

Un destino ormai scritto quello di Victor Moses, ormai lontano dalla permanenza al Chelsea. Dopo il prestito all’Inter dove, negli ultimi sei mesi agli ordini Conte ha collezionato 20 presenze e 5 assist, Moses è pronto a salutare il club di Abramovich.

Lampard, infatti, lo ha escluso dalla lista Champions aprendo di fatto ad un addio immediato. Accostato non solo all’Inter ma anche a Juventus e Milan, il suo destino sarà con molta probabilità in Russia o in club di media classifica in Premier League.

Niente Inter per Moses, tra i nomi ventilati per rinforzare le corsie esterne nerazzurre nella prossima sessione di mercato di gennaio.

