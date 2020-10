Calciomercato Milan e Inter, arriva l’annuncio su Balotelli

Mario Balotelli è rimasto svincolato a lungo ma nonostante ciò nessun club importante ha optato per lui. La riflessione del giornalista

È stata una finestra di calciomercato anomala ma allo stesso molto movimentata sia in Serie A che in Europa. Le problematiche del coronavirus hanno condizionato anche il calcio che ha dovuto spostare la sessione estiva di mercato nel mese di settembre, con poco più di 30 giorni di durata.

Ora per i club sono rimasti a disposizione solo gli svincolati e tra questi c’è anche Mario Balotelli. L’attaccante classe 1990 ha già terminato la sua avventura a Brescia e ora è a caccia di una nuova squadra per la nuova stagione, visto che dopo due mesi di trattative non è ancora riuscito a trasferirsi in nessun club.

Calciomercato Inter e Milan, no all’idea Balotelli. Musmarra: “Forse servirebbe un esame di coscienza”

Nonostante fosse svincolato l’attaccante non è riuscito a trovare club importanti, eppure di squadre in cerca ce n’erano. Basti pensare all’Inter che è andata a caccia per più tempo della quarta punta per poi optare per Pinamonti oppure il Milan che ha cercato un vice Ibrahimovic.

A parlare di questa situazione è il giornalista Alfio Musmarra ai microfoni di Top Calcio 24: “Balotelli? Il Milan cerca ancora un vice Ibra e l’Inter voleva fare una quarta punta, ma se due club così importanti non hanno pensato a lui che poteva essere preso a costo zero, forse dovrebbe farsi un esame di coscienza per capire dove ha sbagliato”.

Le richieste per gli attaccanti non mancavano ma nessuno ha messo nel mirino Mario Balotelli, che ora rischia di vivere più di una parte di stagione senza squadra.

