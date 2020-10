Calciomercato Inter, colpo last minute | C’è una condizione!

L’Inter potrebbe mettere a segno un colpo last minute nelle prossime ore, il giocatore è una richiesta di Antonio Conte: ecco come potrebbe arrivare

Antonio Conte si è accorto di avere una squadra di alto livello e che quest’anno i nerazzurri possono seriamente ambire alla vittoria dello scudetto. Una circostanza che non ha certo fatto accomodare il tecnico salentino che, al contrario, vorrebbe avere un ulteriore rinforzo per la propria rosa. Marotta è già al lavoro per riuscire a soddisfare la richiesta del proprio allenatore, ma per riuscirci deve prima risolvere delle situazioni in uscita. Insomma, senza una cessione non ci sarà nessun altro ingresso in nerazzurro: le ultime sul mercato dell‘Inter.

Calciomercato Inter, Conte rivuole Moses | Serve un’uscita!

Potrebbe non essere ancora finito il mercato dell’Inter: nonostante siano già arrivati grandi rinforzi come Hakimi e Vidal, Antonio Conte avrebbe chiesto un nuovo rinforzo. Il tecnico salentino, infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza meneghina il ritorno di Victor Moses. L’esterno nigeriano, seppure con i suoi limiti, è stato un elemento utile nel finale della scorsa stagione e per Conte potrebbe esserlo anche in questo campionato. I nerazzurri potrebbero strappare un nuovo prestito al Chelsea.

L’operazione potrebbe avere il benestare del club londinese, che accetterebbe di buon grado la possibilità di non sobbarcarsi l’ingaggio del nigeriano. L’unico ostacolo fissato da Beppe Marotta alla richiesta di Conte sembra essere relativo alle cessioni: senza un colpo in uscita non ci sarà nessun altro ingresso. Per questo motivo gli uomini di mercato nerazzurri sono al lavoro per riuscire a concludere delle uscite nelle prossime ore, in modo da liberare spazio salariale per l’arrivo di Moses.

