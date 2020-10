Calciomercato, Mourinho ‘beffa’ le milanesi | Colpo in Premier!

Jose Mourinho è pronto a mettere a segno un colpo al fotofinish: niente Inter e Milan, futuro in Premier League

Sono diverse le sorprese che il calciomercato estivo ha riservato negli ultimi mesi, con le italiane e non solo che hanno portato a termine diversi colpi. In tal senso, Jose Mourinho ed il suo Tottenham programmano una beffa last minute ad Inter e Milan: lo ‘Special One’ accelera per il difensore.

Calciomercato Inter e Milan, ‘sgarbo’ Tottenham: i dettagli

Il focus di diversi top club europei restano i rinforzi in difesa. Se il Barcellona insiste per Eric Garcia, il Tottenham di Mourinho è pronto ad accelerare per un obiettivo sui taccuini dei blaugrana ma anche di Inter e Milan. Si tratta di Antonio Rudiger, ‘scaricato’ da Lampard dopo l’approdo a Londra di Thiago Silva.

L’ex Roma ha già scartato l’ipotesi Barcellona e potrebbe dunque rimanere in Premier. Operazione, però, non semplicissima visti i rapporti tutt’altro che buoni tra Abramovich e Levy, con il patron del Chelsea che potrebbe anche spingere per il trasferimento in un altro club.

In tal senso, Inter e Milan sperano che il Chelsea chiuda la porta allo ‘Special One’ per Rudiger. Gli ‘Spurs’ restano nettamente in vantaggio, pronti a chiudere nelle prossime ore.

