Calciomercato Juventus, ritorno improvviso | Sprint Roma

Uno degli attaccanti seguiti dalla Juventus per completare il proprio reparto offensivo potrebbe essere sfumato: accelerata improvvisa della Roma

Scatto improvviso della Roma, che potrebbe aver anticipato i bianconeri sul mercato. Come riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il club capitolino sarebbe ad un passo da El Shaarawy: l’italo-egiziano tornerebbe in giallorosso dopo l’esperienza allo Shanghai Shenhua. Niente da fare per la Juventus che, da diversi mesi, seguiva con grande attenzione il classe ’92.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Chiesa non basta | Un altro ‘viola’ nel 2021

Calciomercato Roma, El Shaarawy ad un passo | Anticipata la Juventus!

Il ‘Faraone’ potrebbe tornare a Roma. Incredibile scatto dei giallorossi che, con Kluivert sempre più vicino al prestito al Lipsia, avrebbero pensato proprio a Stephan El Shaarawy per il proprio reparto offensivo. L’ex Milan era un profilo sondato e valutato anche dalla Juventus, che avrebbe potuto trovare in lui una soluzione low cost per Andrea Pirlo. Invece sono i dirigenti della Roma ad essere ad un passo dall’accordo con lo Shanghai Shenhua per il prestito di El Shaarawy, ormai vicinissimo al ritorno in giallorosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Joao Mario in Francia | Giallo svelato!

Juventus-Napoli, clamorosa decisione | La squadra non parte

Calciomercato Inter, ‘bomba’ Eriksen | Scambio con l’ex Juventus