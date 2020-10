Juventus-Napoli, si va verso il rinvio | Le parole di Lo Monaco

Aleggia ancora il caos intorno all’annullamento della gara fra Juventus e Napoli di domenica scorsa: il consigliere federale Lo Monaco ha una convinzione

Il caos intorno alla sfida fra Juventus e Napoli è ancora imperante e non si conoscono ancora le sorti del match. Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo ha richiesto altro tempo, si pensa intorno alla settimana, per valutare meglio ed in maniera più approfondita tutti gli elementi in suo possesso. Intanto, il consigliere della Figc Pietro Lo Monaco ha parlato degli ultimi accadimenti e di quello che secondo lui succederà nelle prossime settimane.

Juventus-Napoli, Lo Monaco sicuro: “La partita si rigiocherà”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’, Pietro Lo Monaco ha parlato degli sviluppi che potrebbe avere la vicenda legata a Juventus-Napoli. Queste le dichiarazioni del consigliere federale: “Secondo me, al momento, si sta solamente alzando del gran polverone – perché il caso c’è stato ed è eclatante – con comportamenti poco chiari. Poco chiaro perché si è voluto a tutti i costi affermare un principio in cui la legge la faceva il protocollo. Non tenendo però presente che il protocollo ha mostrato delle lacune. Ci sarebbe da dire che, con questo COVID-19 che sta avendo una recrudescenza preoccupante, è stata fatta una scelta: quella di gestire le situazioni. Si è deciso di gestirla facendo prevalere il protocollo ma evidentemente c’è stata una mancanza“.

Il consigliere Lo Monaco, poi, ha espresso la propria opinione su come andrà a finire la vicenda: “Quello della Procura Federale è un atto obbligato, indagini normali dalle quali verrà fuori che l’autorità sanitaria era preminente e la partita verrà ripetuta. Questo però significherebbe che il calcio si deve fermare. Urge un rinnovo del tavolo di lavoro con le componenti, che dovranno accettare questo protocollo, perché al momento è lacunoso e poco chiaro”.

Secondo Pietro Lo Monaco, quindi, la gara fra Juventus e Napoli verrà rigiocata: per il consigliere federale non ci sarà nessuna sconfitta a tavolino.

