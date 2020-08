Calciomercato, torna di moda Kroos | Ma non per la Juventus!

Sarà un calciomercato breve ma intensissimo. Le squadre italiane iniziano a lavorare per il futuro: spunta Kroos in caso di addio in panchina

Sono giornate importanti per l’Inter. La squadra è concentrata sul campo per conquistare l’Europa League mentre la società inizia a programmare il futuro, con Steven Zhang che è arrivato a Milano per lavorare con più efficacia. A fine stagione si deciderà il nuovo tecnico e si continua a parlare anche di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora dovesse esserci l’addio di Antonio Conte l’Inter potrebbe avere due rinforzi particolari a centrocampo. Il primo potrebbe essere Milinkovic-Savic, ma la Lazio vorrebbe una cifra tra gli 80 e i 100 milioni, per cui potrebbe essere più semplice pensare a Toni Kroos, che potrebbe ritenere chiuso il suo ciclo al Real Madrid.