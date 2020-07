Il calciomercato della Juventus vede in Toni Kroos uno dei sogni per il centrocampo di Sarri: risposta dal club di Florentino Perez

Archiviato il nono scudetto consecutivo, le attenzioni in casa bianconera sono tutte per il calciomercato estivo. La Juventus continua a pensare a Toni Kroos per il definitivo salto di qualità in mediana richiesto per tentare l’assalto decisivo alla Champions. In tal senso, arriva la risposta del Real Madrid sul gioiello tedesco: i dettagli.

Calciomercato, Juventus-Kroos: il Real ha deciso

Una suggestione, un sogno che potrebbe tramutarsi in una vera e propria pista. La Juventus non smette di pensare a Toni Kroos per rinforzare, dopo l’arrivo di Arthur dal Barcellona, il centrocampo di Sarri. Un’operazione complessa, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’ e che potrebbe vedere un ostacolo praticamente insormontabile per Paratici.

La risposta del Real agli abboccamenti bianconeri è arrivata. ‘Volete Kroos? Pagate la clausola’. Una cifra shock di 500 milioni, assolutamente fuori mercato, anche per un talento come l’ex Bayern. In scadenza nel giugno 2023, il Real non vuole quindi assolutamente privarsi del suo faro a centrocampo.

Il pupillo di Zidane ha accumulato 44 apparizioni con 6 reti e ben 9 assist all’attivo. I ‘Blancos’ non mollano: Kroos resta al Real.

