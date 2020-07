Calciomercato, Juventus-Pogba: c’è la svolta | Che ‘assist’ a Paratici!

La Juventus non smette di pensare al ritorno di Pogba durante il calciomercato estivo: novità importanti sul futuro del talento francese

Mentre la Juventus tra poco più di un’ora scenderà in campo per la sfida contro la Sampdoria, che potrebbe regalare ufficialmente il nono tricolore di fila alla squadra di Sarri, a tenere banco tra i dirigenti della Juventus è il calciomercato. Si torna a parlare di Paul Pogba, con novità riguardanti il suo futuro. Dal Real Madrid ai bianconeri, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane al gioiello francese.

Calciomercato Juventus, colpo Pogba: cambia tutto

Un addio che pareva scritto da tempo, quello di Paul Pogba al Manchester United. Il francese, pupillo di Zidane, sembrava dunque destinato a trasferirsi alla corte del tecnico transalpino come colpo dell’estate del Real. Possibile, però, che non sia così. L’ingresso ufficiale alla prossima Champions (lo United ha chiuso al terzo posto, oggi, in Premier League) potrebbero concedere maggiori chance ai ‘Red Devils’ di trattenere l’ex Juventus.

La partecipazione alla massima competizione europea è sempre stata la chiave fondamentale per convincere Pogba che, dunque, potrebbe rimandare di un anno l’addio. La Juventus, superata dai ‘Blancos’ nella corsa al francese, tornerebbe quindi in corsa per la prossima estate.

Un 2021 che a quel punto rilancerebbe la pista bianconera, per la gioia dei tifosi della Juventus che sperano nel ritorno del classe ’93, ceduto nell’agosto 2016 per ben 105 milioni di euro.

