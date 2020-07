Juventus, infortunio Dybala | Ufficiale: tegola Champions per Sarri

Juventus in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala: Maurizio Sarri preoccupato per l’infortunio dell’argentino, oltre che di Danilo

La partita vinta contro la Sampdoria ha regalato il nono scudetto consecutivo alla Juventus, ma ha lasciato anche in eredità qualche preoccupazione a Maurizio Sarri. In primis l’infortunio di Paulo Dybala, che ha lasciato il campo in anticipo insieme al brasiliano Danilo. L’argentino ha svolto gli esami strumentali che, come riporta il club bianconero sul sito ufficiale “hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. Una brutta tegola per la Juventus e per Sarri, soprattutto in vista della Champions contro il Lione, che a questo punto è a fortissimo rischio per Paulo Dybala.

Juventus, infortunio Dybala: la situazione in vista della Champions

Per quanto riguarda Danilo, invece, gli esami hanno dato esiti negativi e per l’ex City e Real Madrid quindi non ci saranno problemi. Anche Matthijs de Ligt ha chiuso la partita con la Samp malconcio, ma per lui si è trattato solo di crampi, oltre ovviamente all’ormai noto infortunio alla spalla con cui l’olandese convive da un po’. Di certo per Sarri l’ansia maggiore arriva dall’infortunio di Dybala, che potrebbe averne per qualche settimana, dovendo così saltare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione in programma il 7 agosto. Una vera e propria tegola per l’allenatore toscano, che ha bisogno soprattutto dell’argentino – probabilmente l’uomo più in forma dalla ripresa del campionato – per ribaltare lo 0-1 dell’andata.

La speranza, in caso di forfait, è magari quella di riaverlo a disposizione per l’eventuale quarto di finale, previsto una settimana dopo. Ma se il problema dovesse rivelarsi troppo importante, per Dybala potrebbe addirittura essere già finita la stagione.

