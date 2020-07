Calciomercato Juventus, colpaccio dal Real | Contatti!

La Juventus cerca di chiudere il discorso scudetto, mentre Paratici non molla la suggestione dal Real: Cristiano Ronaldo vuole ritrovarlo

In attesa di suggellare il nono scudetto consecutivo, la Juventus è già al lavoro per ottenere il decimo. E, per farlo, potrebbe acquistare uno dei protagonisti della ‘Decima’ del Real Madrid. Nel prossimo mercato Fabio Paratici potrebbe tentare l’assalto ad una delle tante stelle delle ‘Merengues’ e, con la complicità di Cristiano Ronaldo, potrebbe riuscire a tramutare in realtà la suggestione. Intanto, arrivano conferme sulla presenza della Juventus sul giocatore.

Calciomercato Juventus, Paratici ci prova per Toni Kroos | Contatti avviati!

Secondo quanto riportato dal giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini, la Juventus avrebbe avviato i contatti per Toni Kroos. Il centrocampista tedesco potrebbe essere uno dei sacrificati del Real Madrid al termine della stagione: Zidane, infatti, vorrebbe mettere in piedi una rivoluzione di mercato. Paratici è un grande estimatore del tedesco che, anche nel centrocampo bianconero, potrebbe brillare e portare grande esperienza. Nella prossima stagione, infatti, la Juventus avrà una mediana giovane: composta da Bentancur, Arthur e Kulusevski. Una star globale come Toni Kroos potrebbe portare il giusto equilibrio fra entusiasmo, gamba ed consapevolezza.

Parlare di un possibile addio di Kroos al Real Madrid non è più fantascienza, con gli spagnoli pronti a stravolgere la propria rosa nel prossimo mercato. Il campione del mondo potrebbe cambiare aria e la candidatura della Juventus sarebbe più che una semplice suggestione. A Torino il centrocampista teutonico potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo, con il quale ha condiviso grandi successi in ‘Blancos’. I contatti sono avviati.

La Juventus ci sta provando a portare Toni Kroos a Torino: Paratici ha avviato i contatti!

