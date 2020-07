Calciomercato Juventus, addio Higuain | Si riapre una pista!

La Juventus continua a pensare alla cessione di Gonzalo Higuain nel calciomercato estivo: torna di moda una vecchia pista

Poche ore alla sfida contro la Sampdoria che potrebbe sancire, ufficialmente, la conquista del nono scudetto consecutivo. In casa Juventus, però, a tenere banco è il futuro di Gonzalo Higuain per il quale potrebbe riaprirsi una pista già ‘battuta’ negli ultimi mesi: ecco dove potrebbe trasferirsi il ‘Pipita’ durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Higuain: i dettagli

Gonzalo Higuain e la Juventus sono sempre più lontani. La punta argentina è destinata a lasciare il club bianconero in estate, con Paratici che sta già sondando il terreno, da tempo, per individuare un sostituto. Per l’ex Napoli si starebbero per riaprire le porte del Marsiglia che nelle scorse ore ha ufficializzato la firma di Pablo Longoria come nuovo responsabile per il mercato.

Longoria, ex capo scouting della Juventus, potrebbe quindi tornare a pensare al ‘Pipita’ con la società transalpina che si era già fatta avanti nelle ultime settimane. Higuain, in scadenza nel giugno 2021, viene valutato non meno di 18 milioni di euro dalla dirigenza juventina che non ha alcuna intenzione di chiudere una minusvalenza.

Situazione dunque in divenire: il Marsiglia può tornare alla carica per il ‘Pipita‘.

