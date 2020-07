Le modifiche nel calcio possono penalizzare Inter e Roma per il finale dell’Europa League: si continua a trattare in queste ore

La ripresa del calcio post coronavirus ha indubbiamente modificato questo sport che presenta delle novità sostanziali che probabilmente andranno avanti solo per i prossimi mesi. Una su tutte è quella dei cinque cambi consentiti in un incontro, per agevolare i calciatori che hanno una condizione fisica meno adatta rispetto al solito dopo un lungo stop.

Questa situazione si verificherà anche per la stagione 2020/2021, mentre la modifica del calciomercato potrebbe influenzare notevolmente il cammino delle squadre nel mese prossimo per Champions League o Europa League, visto che c’è il rischio di perdere diversi giocatori a causa della scadenza anticipata dei contratti.

Calciomercato Inter e Roma, Sanchez e Smalling a rischio per l’Europa League

Il pericolo più grande in questo senso sembrerebbero correrlo Inter e Roma, che potrebbero perdere elementi importanti nel mese di agosto provenienti dal Manchester United, che non vorrebbe rinforzare le contendenti alla competizione europea.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in data odierna, infatti, al momento non ci sarebbe un accordo per il prolungamento o l’acquisto a titolo definitivo di Sanchez e Smalling. Il cileno sta facendo bene nelle ultime gare in nerazzurro ma potrebbe giocare solo fino alla sfida con il Getafe. Per Smalling invece si cerca un accordo per il trasferimento anche per impiegarlo con il Siviglia ma il suo costo si aggira sui 20 milioni di euro.

Sulle tracce del difensore inglese, inoltre, c’è la Juventus che potrebbe soffiarlo ai giallorossi in caso di assalto decisivo.

