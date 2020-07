Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Spagna | Si chiude a 15 milioni

Il Milan potrebbe siglare a breve il primo acquisto firmato Pioli: i rossoneri sarebbero vicini a mettere a segno un colpo dalla Spagna.

Come continua a ripetere Pioli, per il Milan il futuro è adesso. Il club meneghino vuole concludere il campionato nel migliore dei modi, riuscendo a qualificarsi per l’Europa League senza dover fare i preliminari. Dopo aver risolto il presente, i rossoneri potranno programmare la prossima stagione, anche sul mercato. Intanto, però, il ‘Diavolo’ potrebbe concludere un grande colpo dalla Spagna: filtra ottimismo da Milano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Sanchez | Scambio shock con lo United!

Calciomercato Milan, ecco Marc Roca | Si può chiudere per 15 milioni

Il primo colpo di mercato del Milan dalla conferma di Pioli potrebbe essere Marc Roca. Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’, la pista che porta al metronomo dell’Espanyol si starebbe scaldando sempre di più ed i rossoneri potrebbero trovare l’accordo per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro. Il club catalano è reduce da una clamorosa retrocessione, che potrebbe avere pesanti effetti anche sulla valutazione dei propri giocatori. Marc Roca, infatti, era valutato intorno ai 25 milioni fino a pochi mesi fa, ma adesso è tutta un’altra storia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta pronta per Ronaldo | Arriva la decisione

Il centrocampista classe ’96 è uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo e negli ultimi anni ha dimostrato di essere un giocatore di prima qualità. Con il suo arrivo, Pioli potrebbe avere un’alternativa a Bennacer per la regia: Marc Roca è molto bravo a scandire i tempi di gioco e dialogare nello stretto. Il calciatore dell’Espanyol potrebbe giocare anche al fianco dell’algerino, in un centrocampo maggiormente cerebrale e meno fisico. Se i rossoneri dovessero riuscire a chiudere per 15 milioni, metterebbero a segno un grande colpo per qualità-prezzo.

Il Milan accelera per Marc Roca: secondo ‘Mediaset’ i rossoneri potrebbero avere il via libera dall’Espanyol, appena retrocesso in Segunda Division, per 15 milioni di euro.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Paratici addio | Il sostituto ‘porta’ il bomber

Inter e Roma, United tremendo | Le ultime su Sanchez e Smalling

Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona | Arriva solo a una condizione