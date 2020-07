Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato dopo tre anni in chiaroscuro. Ipotesi di scambio con il Paris Saint-Germain

Douglas Costa difficilmente riuscirà a rientrare in tempo per il 7 agosto, giorno della sfida col Lione valevole per il ritorno degli ottavi di Champions. Ma anche per l’intera stagione e probabilmente il futuro di Maurizio Sarri. Contro l’Udinese, l’esterno brasiliano ha rimediato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra, infortunio che lo ha costretto a chiudere anzitempo il campionato con la possibilità di rientro per l’eventuale final eight in quel di Lisbona, a patto ovviamente che Cristiano Ronaldo e compagni ribaltino a Torino l’1-0 subito a febbraio in terra francese.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa pedina di scambio: affare col Psg

C’è quindi il rischio che quella coi friulani sia stata l’ultima gara in bianconero del 29enne di Sapucaia do Sul, visto che la dirigenza – al di là degli elogi pubblici come quello di Paratici proprio prima del match alla ‘Dacia Arena – lo ha da tempo inserito nella lista dei possibili partenti. Il prezzo fissato sarebbe di 35 milioni di euro, ma crediamo che anche con meno il club presieduto da Andrea Agnelli darebbe il via libera alla sua partenza. Al momento gli estimatori sarebbero tre: il Manchester City di Guardiola, suo tecnico già al Bayern Monaco, l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain.

Agli inglesi potrebbe venir proposto in qualità di parziale contropartita per il connazionale Gabriel Jesus, anche se l’allenatore catalano non intende fare a meno dell’ex Palmeiras, mentre ai francesi in cambio magari di Pablo Sarabia, esterno e mezzapunta spagnolo di due anni più giovane autore quest’anno di 14 gol e 8 assist. Lo scambio potrebbe avvenire alla pari, sui 30-40 milioni di euro con annesse plusvalenze per le due società, come noto in eccellenti rapporti.

