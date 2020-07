Roma-Fiorentina, ipotesi ricorso | Il comunicato UFFICIALE

Nell’azione conclusa con il secondo rigore per la Roma, il direttore di gara Chiffi ha toccato il pallone senza interrompere il gioco

Una polemica che ha portato all’opportunità di ricorso da parte della Fiorentina, per il singolare gesto che ha visto protagonista il direttore di gara Chiffi. Il chiarimento arriva proprio dalla società di Rocco Commisso che con un comunicato ufficiale ha voluto, una volta per tutte, chiudere la vicenda.

Roma-Fiorentina, no al ricorso: il comunicato dei viola

“La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto, dopo un’analisi approfondita, ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo”.

Così la società toscana attraverso la nota ufficiale pubblicata pochi minuti fa ha di fatto messo una pietra sopra sulla sconfitta con la Roma di Fonseca. “Nel caso di Roma-Fiorentina ciò si è anche tradotto nella scelta dell’arbitro di non ricorrere alla tecnologia”.

Il comunicato si conclude così: “Ciò avrebbe potuto consentire di correggere quello che si ritiene e che tutti gli addetti ai lavori hanno analogamente condiviso un errore di valutazione sulla dinamica dell’azione di gioco”.

